День Бетлена в Хусті

Громадська організація «Про Культура Субкарпатика» щороку в жовтні організовує День Бетлена. Проте через воєнний стан, цього року не проводяться більш масштабні заходи, тому громадська організація разом із реформатською та римо-католицькою церковними громадами в Хусті провели тиху урочистість біля меморіальної дошки Ференца Келчеї 9 жовтня.

Подія почалася екуменічним богослужінням у місцевому реформатському храмі, де служили пастор Кароль Єней і католицький священник Олександр Сулінчак. Після цього присутні перейшли до меморіальної дошки, де вони відзначили пам’ять Бетлена покладанням квітів.

Координатор громадської організації Крістіна Молнар розповіла журналістам, що День Бетлена відзначають з 2013 року з метою збереження традицій, з нагоди 400-річчя обрання Бетлена Габора князем. Однак через складну ситуацію в цьому і минулому роках не вдалося провести великі фестивалі, тож вони вирішили вшанувати його тихою урочистістю.

Іштван Черничко, ректор Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці II, підкреслив, що розвиватися можна тільки тоді, коли людина час від часу дивиться назад і бачить, звідки вона прийшла, і тим самим знаходить шлях вперед.

Тому ми повинні пам’ятати тих великих людей, які щось зробили щоб наша країна знову засяяла світлом. Ми віримо, що, пам’ятаючи наших великих, і роблячи свою справу в сучасному світлі, рано чи пізно небо також розцвітає над нашою землею.

Бетлен Габор потрапив до чола Трансильванії 23 жовтня 1613 року. За десятирічний період він зумів підняти маленьке князівство, спадково перейняте в нього, до європейського рівня. До своєї смерті в 1629 році він боровся не тільки за незалежність Трансильванії, але і підтримував культуру та освіту.

У 1622 році він згідно з миру з імператором отримав у свою власність сім угорських місцевостей (Сабольч, Сатмар, Угоча, Берег, Земплен, Боршод, Абауй), а також фортеці Токай, Мукачево та Ечед. Під час панування Габора Бетлена Трансильванія і суміжний регіон переживали золоту епоху.