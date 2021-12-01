Концерт «Miстрал» до десятиріччя Pro Cultura Subcarpathica

Цього року громадська організація «Про культура субкарпатіка» (PCS) відсвяткувала свій десятий день народження. На честь свята 28 листопада у Закарпатському угорському iнститутi iм. Ференца Ракоці II виступив гурт «Miстрал».

На церемонії відкриття керівник організації, Маріанна Поллогі повідомила, що організація намагається проводити заходи в кожному куточку Закарпаття та залучати тисячі учасників.

Ільдіко Ороc, президент PCS та Закарпатського угорського iнституту iм. Ференца Ракоці ІІ, наголосила, що гурт «Miстрал» був одним із тих багатьох виконавців, яких запросили на перший захід організації, а зараз, на десятий день народження організації, вони також можуть святкувати разом з ними.

Президент також зазначила, що за ці роки вони набули величезного досвіду.

«Ми стали більш досвідченими в тому, як достукатися до угорської громади, як повернути їм ідентичність, самосвідомість, привернути увагу до того, чим вони мають пишатися. Тому ми створювали і будемо створювати різноманітні фестивалі.»

Насамкінець вона подякувала PCS за роботу та активність та побажала колективу подальших успіхів у майбутньому.

Потім сцену зайняв гурт «Містрал». Колектив мелодизує вірші вітчизняних та зарубіжних поетів. Вони «охопили» творчість таких поетів, як Ендре Аді, Аттіла Йожеф, Дюла Іллйеш, Леврінц Сабо та багатьох інших. Гурт був створений у 1997 році. У їхніх піснях поєднуються історія та традиції.

Протягом вечора гурт «Містрал» співав вірші Лорінца Сабо, Ендре Аді, Міхайа Бабича, Аттіли Йожефа, Тібора Карпаті та Єне Джіди, який також пов’язаний з м. Берегово. Залежно від настрою віршів, гурт навів світ угорської та сучасної музики.

Наприкінці концерту виступ був нагороджений оплесками. Після цього було розрізано іменинний торт PCS i гості були запрошенi на прийом.

Марта Мондик

Kárpátalja.ma