День угорської культури в м. Ужгород

22 січня ГО Pro Cultura Subcarpathica (PCS) розпочала свій рік заходів зі святкування Дня угорської культури в м. Ужгород.

15-річний гурт «Кокаш Банда» з цієї особливої нагоди дав концерт в Закарпатському академiчному обласному театрi ляльок «Бавка». Шоу гурту стало підсумком накопиченого закарпатського фольклору, за останні 15 років. Гурт підтримує працевлаштування закарпатських народних музикантів. Це дає можливість молодим людям разом випробувати музику в оркестрі, а також вчитися і практикувати викладацьку діяльність. Робота гурту була визнана і в Україні, і в Угорщині.

На церемонії відкриття консул Генерального консульства Угорщини в м. Ужгород Арон Чех заявив, що:

«В цей день ми пам’ятаємо наші тисячолітні традиції, які важливі для кожного угорця».

Він підкреслив, що в цей день угорський народ повинен пишатися, оскільки його нація багато дала культурам Європи і світу. Він побажав усім, щоб ця спадщина давала сил і наполегливості у вирішенні повсякденних проблем.

Ільдіко Орос, голова ГО PCS, розповіла історію написання та формування угорського гімну. Вона підкреслила, що угорський гімн – це молитва до Бога з проханням врятувати угорський народ і захистити націю.

«Коли ми співаємо національний гімн, ми водночас співаємо церковну пісню і молитву угорців, яка належить всім і представляє нашу культуру. Наше завдання

– зберегти її, бо наша культура не буде збережена іншими».

Згодом присутніх привітала Андріана Сушко, заступник голови Закарпатської облради.

Після привітання присутні заспівали угорський національний гімн, і гурт «Кокаш Банда» почав свій виступ. На концерті оживали традиції Закарпаття. У їх репертуарі були вівчарські мелодії, танці таверн і танці циганських таверн з с. Велика Паладь, дитячі ігри і мелодії з с. Велика Добронь, танці з с. Дюла, а також весільні танці з інших регіонів.

Після виступу були вручені дипломи за відродження закарпатської угорської народної пісні. Нагороду отримали Ласло Кокош, Йожеф Кокош, Карой Кокош, Ірина Барта, Лідія Кочіш, Борбала Раті, Гізелла Молнар, Маргіта Санто, Юлія Надь та Марія Сані.

Захід був підтриманий угорським урядом.

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