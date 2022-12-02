Дефіцит держбюджету перевищив ₴800 мільярдів

У листопаді 2022 року до загального фонду державного бюджету України надійшло 94,4 млрд гривень. Дефіцит загального фонду держбюджету зріс на 163,3 млрд грн і за підсумками січня-листопада становив 807,5 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство фінансів України.

“За оперативними даними Державної казначейської служби, у листопаді 2022 року до загального фонду державного бюджету надійшло 94,4 млрд гривень”, – йдеться в повідомленні.

Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, основні надходження були отримані за рахунок: податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів – 26,8 млрд грн, податку на прибуток підприємств – 23,6 млрд грн, податку на доходи фізичних осіб та військового збору – 13,7 млрд грн, податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів – 12,0 млрд грн (зібрано 25,6 млрд, відшкодовано – 13,6 млрд грн), рентної плати за користування надрами – 5,8 млрд грн, акцизного податку – 5,5 млрд грн, ввізного та вивізного мита – 2,7 млрд гривень.

За оперативною інформацією ДКСУ за січень-листопад 2022 року касові видатки державного бюджету становили 2292,7 млрд грн, у тому числі загального фонду – 2078,8 млрд грн, або 86,8% від розпису звітного періоду. При цьому, у листопаді 2022 року касові видатки державного бюджету були здійснені в обсязі 312,7 млрд грн, у тому числі загального фонду – у сумі 260,5 млрд гривень.

За січень-листопад 2022 року державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 810,5 млрд грн, у тому числі загальний фонд – у сумі 807,5 млрд грн, проти запланованого розписом загального фонду на січень-листопад 2022 року дефіциту у сумі 1281,9 млрд гривень.

У листопаді фактичний дефіцит державного бюджету становив 170,0 млрд грн, у тому числі загального фонду – 163,3 млрд гривень.

ukrinform.ua

Фото на головній: ua.depositphotos.com