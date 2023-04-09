Допомога закарпатцям від уряду Угорщини

Гуманітарні вантажі, оновлена школа, будинок матері і дитини. Так ми допомагаємо закарпатським угорцям, – йдеться у дописі на Facebook-сторінці уряду Угорщини.

У відео до допису керівник представництва Угорської екуменічної служби допомоги в Україні Янош Ґеревич зазначає, що Угорщина протягом року відправила в Україну 1635 тонн гуманітарної допомоги. «Вже на другий день після початку війни до організації з проханням допомогти облаштуватися в Берегові звернулося кілька людей», – додав він.

«Ще до початку гуманітарної акції наша команда прийняла понад сорок людей», – повідомив Янош Ґеревич. Він наголосив, що людям дали житло, роботу, забезпечили харчуванням, наприклад, складом благодійної організації керує переселенець із Дніпра.

Янош Ґеревич у відео представив Берегівський дошкільний навчальний заклад №13, котрий, за його словами, відремонтували за підтримки уряду Угорщини та за сприяння Екуменічної служби допомоги. Він зазначив, що в ході реконструкції будівля дитячого садочку розширилася новим крилом, де розташували їдальню та сховище.

У відео вихователька Андрея Пал висловлює вдячність за оновлення будівлі. «Велика подяка від імені дітей», – каже вихователька. Янош Ґеревич також повідомив, що на третій місяць після початку війни у Берегові приступили до створення центру матері і дитини, і це вдалося реалізувати за підтримки уряду Угорщини.

Голова Берегівської міської територіальної громади Золтан Бабяк у відео каже, що в краї у всіх одне прагнення – аби якнайшвидше настав мир. За його словами, вони отримали «масштабну допомогу» від уряду Угорщини та громадських організацій. До прикладу, гучномовець, який сповіщує сигнал повітряної тривоги, Берегово отримало від міста Сату-Маре.

Золтан Бабяк у відео також зазначає, що в Берегівській територіальній громаді українці та угорці «мирно співіснували і співіснують, родини і під час війни допомагають одна одній». Відео на сторінці уряду закриває напис «Допомагаємо у біді».

karpat.in.ua