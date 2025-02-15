До України повернули тіла 757 полеглих захисників

За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 757 полеглих Захисників України. Як передає Укрінформ, про це інформує Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Як зазначається, з-поміж повернених „на щиті” оборонців полеглі з: Курахівського, Покровського, ⁠Бахмутського, ⁠Вугледарського, Луганського, Запорізького напрямків; з моргів на території РФ.

Полеглих оборонців вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу ЗСУ, Об’єднаного центру при СБУ, МВС, Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

Коордштаб висловив вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста, а також особовому складу Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих полеглих Героїв до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів у системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ.

Слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни встановлять особи загиблих.

ukrinform.ua