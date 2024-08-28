Дружина Зеленського приїхала в Закарпаття

Дружина Президента побувала на уроці протимінної безпеки від The HALO Trust Ukraine, який представники організації проводили спеціально для дітей – учасників «Голосного кемпу» в Закарпатській області.

Про це Олена Зеленська повідомила у Фейсбуці.

«Діти гинуть від російських мін. Із початку ворожого вторгнення з 303 загиблих від цієї прихованої загрози 15 – саме діти. Жителі тих міст і сіл, де побували окупанти, або тих, куди підступна зброя дісталася під час обстрілів, не розірвалася й досі чатує десь на жертву. Майже 30% української території нині забруднено вибуховою загрозою. Тому страшні новини про те, як «діти наступили на міну», надходять регулярно», – зазначила вона.

За словами першої леді, представники найбільшої у світі організації з гуманітарного розмінування The HALO Trust уже дев’ять років очищують українські землі від вибухонебезпечних залишків війни та навчають українців алгоритмів дій у разі контакту з міною або іншим небезпечним предметом.

«Сьогодні ми з командою Фундації Олени Зеленської побували на уроці протимінної безпеки від The HALO Trust Ukraine. Його представники організації проводили спеціально для дітей – учасників «Голосного кемпу» на Закарпатті від БФ «Голоси дітей», що спеціалізується на психосоціальній підтримці юних українців, травмованих війною», – поінформувала дружина Президента.

У партнерстві з Фундацією фахівці HALO Ukraine цього літа провели такі заняття на всіх змінах «Голосного кемпу» та в таборі «Артек-Буковель» – для 1500 дітей із великих прийомних родин, які там відпочивають.

У «Голосному кемпі» побували юні українці, зокрема, з Дніпровщини, Харківщини, Миколаївщини, Сумщини, Запоріжжя, Донеччини та Луганщини.

Олена Зеленська Olena Zelenska Foundation / Фундація Олени Зеленської