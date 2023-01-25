ДТЕК почала імпортувати електроенергію з Євросоюзу

Задля зменшення дефіциту в енергосистемі компанія ДТЕК розпочала в січні імпорт електроенергії з Європи. Про це повідомила пресслужба компанії в Телеграмі, передає Укрінформ.

«У січні ДТЕК почав імпортувати електроенергію з Європи для покращення ситуації в українській енергосистемі. Це дозволяє зменшити дефіцит і підтримати населення та економіку України», – йдеться в повідомленні.

У компанії наголошують, що поточна потужність на передачу електроенергії дозволяє імпортувати близько 500 млн кВт/ год. електроенергії на місяць, що дорівнює місячному споживанню 2 млн домогосподарств.

Як повідомлялося, за інформацією голови Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса, українські компанії почали імпорт електроенергії з Європи для підтримки виробництва, а також для збалансування енергетичної системи України. Наразі обсяги імпорту не перевищують кілька сотень мегават, однак він допомагає зменшити небаланси електричної енергії в енергосистемі. Для порівняння – потужність споживання електроенергії в Україні становить 12 тис. МВт.

ukrinform.ua