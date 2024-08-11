Діти загиблих залізничників вирушають у табір відпочинку до Будапешта

В рамках проєкту ОТР Kids Camp Укрзалізниця організувала відпочинок в Угорщині для дітей, постраждалих від війни.

Як зазначають на сторінці „Укрзалізниці”Укрзалізниці”, 60 зі 117 дітей, які вирушать на відпочинок, – це діти залізничників, які були тяжко поранені чи загинули на захисті країни та при виконанні обов’язків.

Перша група діток вирушила залізницею до Будапешта в суботу, 10 серпня. У Будапешті на дітей чекають екскурсії, квести, творчі майстеркласи, спрямовані на психологічне розвантаження та фізичну активність.

Укрзалізниця опікується всіма дітками працівників, які загинули внаслідок ворожого вторгнення. До повноліття дітей ми щорічно надаємо матеріальну допомогу, безкоштовні путівки на відпочинок, подарунки до свят, залучаємо до соціальних активностей компанії.

Укрзалізниця – Ukrzaliznytsia