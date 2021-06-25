Закарпатська облрада змінила голів постійних комісій

Відповідне рішення було висунуто на розгляд сьогодні на засіданні третьої сесії Закарпатської обласної ради VIII скликання.

Так, за результатами голосування дане рішення підтримало більшістю, а саме 35 депутатів. Що стосується списку, то головами було обрано таких представників:

Постійну депутатську комісію з питань бюджету очолив Іван Чубірко, ОПЗЖ.