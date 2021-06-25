Закарпатська облрада змінила голів постійних комісій

Szerző: | 2021.06.25., 10:07 | Hовини

Відповідне рішення було висунуто на розгляд сьогодні на засіданні третьої сесії Закарпатської обласної ради VIII скликання.

Так, за результатами голосування дане рішення підтримало більшістю, а саме 35 депутатів. Що стосується списку, то головами було обрано таких представників:

Постійну депутатську комісію з питань бюджету очолив Іван Чубірко, ОПЗЖ.

  • з питань розвитку бізнесу, виробничої інфраструктури, банківської діяльності та інвестицій – Василь Брензович, КМКС;
  • з питань транскордонного співробітництва, розвитку туризму та рекреації – Володимир Паульо, Команда Андрія Балоги
  • з питань екології та використання природних ресурсів – Василь Якубець, За майбутнє;
  • з питань охорони здоров’я – Петро Добромільський, Слуга Народу;
  • з питань освіти, науки, культури, духовності, молодіжної політики, фізкультури і спорту, національних меншин та інформаційної політики – Ілдика Орос, КМКС;
  • з питань законності, правопорядку та регламенту – Василь Іванчо, За майбутнє;
  • з питань регіонального розвитку, адміністративно-територіального устрою, комунального майна та приватизації – Віктор Русин, ОПЗЖ.


    mukachevo.net
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