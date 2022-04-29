У п’ятницю, 29 квітня, у пресцентрі Закарпатської ОВА відбувся брифінг її очільника Віктора Микити, а також його заступників – Ігоря Шинкарюка та Олександра Пацкана.

Основними питаннями брифінгу стали: оптимізація роботи КПП «Ужгород – Вишнє Нємецьке», будівництво соціального житла для переселенців, процес релокації підприємств на Закарпаття, реалізація програм підтримки вимушених переміщених осіб, створення Ситуаційно-аналітичного центру в області, а також стан створення ІТ-кластеру Закарпаття та процес подальшої мобілізації населення.

Розпочався брифінг із виступу Віктора Микити, який нагадав присутнім про визначені урядом соціальні виплати, які мають отримувати і вже отримують ті громадяни, які стали вимушеними переселенцями (мова йде про передбачені 2 тис грн кожному члену сім’ї переселенціяв, які пройшли реєстрацію та 3 тис гривень – тим переселенцям, де у їхній сім’ї є люди з інвалідністю).

Проте, за словами очільника ОВА, та величезна кількість переселенців роблять значне навантаження на соціальну та медичну інфраструктуру області. Влада області також дуже активно приймає участь у релокації бізнесу. «Закарпаття на сьогодні одне з перших регіонів країни, яке надало можлисть для релокації підприємств. Це – 33%, а якщо точніше, то – це близько 70 різних підприємств уже зареєстровані і працюють на території області. Створено близько 10 тисяч робочих місць і, відповідно, це вже відчувається, бо б’юджет області отримав на 10% більше доходів ніж у минулому році.

Тому цей напрямок ми будемо продовжувати і також хочу сказати, що є ще багато підприємств, які мають намір здійснити релокацію до нас. І їм надаються всі умови для цього процесу.

Також хочу зазначити, що обласна влада посприяла тим громадянам, які мали намір виїхати за межі країни до Болгарії, Угорщини та Словаччини, де їм також надана можливість проживати і безплатно харчуватися.

Крім цього, близько 3200 дітей наших переселенців, які проживають на території області, вже долучені до навчального процесу, а також близько 20 тис дітей долучені до навчального процесу за кордоном.

Стосовно питання будівництва та надання житла переселенцям. Наразі працює програма за ініціативи президента України, розроблені типові проєкти для будівництва будинків, які будуть надаватися для проживання переселенців. Зараз ми займаємося організаційними питаннями, а також визначаємо місця локації цих будинків, тому що ми розуміємо, що більшість переселенців не мають наміру залишатися на території Закарпаття і вірять у те, що мир скоро настане і вони повернуться додому. Але ті, хто залишиться більше прив’язані до релокованих підприємств і вже мають там місця для роботи. Тому ми в першу чергу будемо розглядати цю категорію для надання житла, яке на початку буде безкоштовно надаватися, а вже у майбутньому долю цього житла вирішуватиме уряд.

Також вивчено ринок нерухомості на території області і підготовлено близько 500 квартир. Їх викупить держава і також передасть у користування вимушеним переселенцям. Цей процес зараз активно триває і ми приймаємо у ньому активну участь».

У свою чергу заступник голови ОВА Ігор Шинкарюк приділив увагу запуску Ситуативно-аналітичного центру, який на цьому тижні запрацював на базі обласної військової адміністрації. «Це не пілотний проєкт, а система, яка вже працює на території Закарпатської області. Зараз відбувається налагодження роботи цієї системи із усіма іншими суб’єктами, які забезпечують безпеку області. Тому що сьогодні надзвичайно висока потреба у структурах, які займаються оперативно-розшуковою та контррозвідувальною діяльністю.

І хочу наголосити, що завдяки цьому центру значно швидше почали реагувати всі відповідні служби. Також значно розширилися наші оперативні можливості. Ми продовжуємо вдосконалювати наші можливості, зокрема за допомогою спеціальних камер, які будуть розміщені у місцях, які допоможуть у зборі та обробці інформації. Всі ці заходи робляться для безпеки наших громадян та стратегічних об’єктів інфраструктури. Таким чином, сьогодні ми знаходимося на зовсім іншому рівні безпеки».

Заступник Віктора Микити Олександр Пацкан приділив свою увагу питанню розвитку ІТ-кластеру, розробка якого, як відомо, стартувала ще на початку минулого місяця. «Станом на сьогодні вичитка всіх документів у кластері вже пройдена. Ця процедура тривала два тижні і ІТ-компанії дійшли згоди і виробили єдиний документ, яким вони надалі будуть користуватися. Всі необхідні документи подані на реєстрацію і вже за кілька днів ми будемо мати офіційно зареєстрований ІТ-кластер Закарпаття.

До речі, вчора відбулася на рада із закарпатським іт-ком’юніті, яке повністю підтримало заснування кластеру, а також доєдналося до Асоціації. Щодо питання релокації, то вже чотири великі іт-компанії вже мають офісні приміщення в місті Ужгороді. Маємо успішні кейси і по тих громадянах, які подавалися на бронювання. Маємо приблизно п’ятдесят таких випадків, але хочу наголосити, що не можуть бути заброньовані ті, хто має військову спеціальність, яка потрібна ЗСУ».

Насамкінець брифінгу голова ОВА Віктор Микита відповів на запитання функціонування КПП «Ужгород – Вишнє Нємецьке». «У зв’язку із змінами у митному законодавстві України, а саме відсутність митних платежів за ввезення територію України транспортних засобів на суміжних територіях створені великі черги, які блокують доставку гуманітарних вантажів та інших вантажів, які потребують термінової доставки просто не можуть швидко пройти кордон. Тож, прийнято відповідне рішення на пункті переходу «Ужгород – Вишнє Нємецьке» створити додаткову смугу для ввезення у першу чергу гуманітарних вантажів. Наразі цей проєкт вже реалізовується і вже найближчим часом він має запрацювати».

Віктор Микита відповів і на ряд інших питань журналістів, у тому числі питання мобілізації населення та екологічності релокованих підприємств.

Юрій КОПИНЕЦЬ

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