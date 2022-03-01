Закарпатський угорський інститут прийняв біженців від закладів-партнерів

На сьогодні ЗУІ ім. Ф. Ракоці ІІ прийняв 81 біженців, з яких 16 діти.

Більшість з них викладачі закладів-партнерів з інших регіонів України, які співпрацюють із ЗУІ ім. Ф. Ракоці ІІ. На жаль, вони змушені були залишити свої домівки і податися у невідоме. У такій непростій ситуації керівництво закладу надало їм безкоштовне житло та все необхідне для проживання. Заклад намагається якнайкраще допомогти їм у цей скрутний час. Також біженців прийняли у навчально-консультаційних центрах ЗУІ ім. Ф. Ракоці ІІ в с. Пийтерфолво та с. Велика Добронь.