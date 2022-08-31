Закарпатським військовим і прикордонникам передали 15 автомобілів

13 вантажівок за рішенням Ради оборони області передали військовим підрозділам, які виконують бойові завдання на лінії зіткнення з ворогом. Про це інформує голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

За його словами, вантажівки були власністю компаній, пов’язаних з Росією, тому відповідно до законодавства щодо правового режиму воєнного стану майно агресора й транспортні засоби націоналізували та передали на потреби захисників.

«Такі авто роблять підрозділи більш мобільними та дозволяють ЗСУ максимально ефективно виконувати логістичні операції», – підкреслив Віктор Микита.

Також два позашляховики передали 79 прикордонному загону, котрий зараз охороняє державний кордон з країною-окупантом.

«Приділяємо особливу увагу допомозі військовому сектору безпеки Закарпаття як у пунктах постійної дислокації, так і на передовій», – наголосив голова ОВА.

carpathia.gov.ua