Закарпатські лікарні отримали нові кисневі станції

Умедичні заклади Закарпатської області доставили 7 кисневих станцій, які закупило Міністерство охорони здоров’я України. Про це повідомив перший заступник голови ОВА Мирослав Білецький.

«Їх встановлять у Воловці, Сваляві, Іршаві, Міжгір’ї, Хусті, Тячеві та Ужгородській міській центральній клінічній лікарні. Для цього регіон отримав 4,5 млн грн від МОЗу, ще понад 15 млн грн виділили з обласного бюджету», – прокоментував Мирослав Білецький.

За його словами, забезпеченість киснем – актуальне питання для медичних закладів не тільки у контексті лікування коронавірусу. Він необхідний і пацієнтам із захворюваннями серцево-судинної, дихальної систем, під час операцій тощо.

Більшість закладів охорони здоров’я Закарпаття користувалися рідким або газоподібним киснем, який отримували зі Львівського хімічного заводу. У період зростання захворюваності під час пандемії нерідко траплялися перебої та затримки із поставками. Саме тому незалежність і безперебійне киснепостачання – пріоритетні завдання для керівництва країни й області, зауважив перший заступник голови ОВА.

Нові кисневі станції монтуватимуть найближчими днями, далі – тестування і введення в роботу.

carpathia.gov.ua