Закарпатські навчальні заклади забезпечені укриттями на 97%

Про це у ході засідання постійної комісії Закарпатської облради з питань освіти, науки, духовності та національних меншин повідомила директор Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської ОВА Мар’яна Марусинець.

Вона також поінформувала, що на ці потреби для навчальних закладів 13 територіальних громад краю виділено 17,5 мільйонів гривень.

Члени комісії під головуванням Ілдіки Орос, крім іншого, розглянули питання щодо внесення змін до Програми підвищення кваліфікації держслужбовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Вирішено надіслати питання на розгляд сесії з урахуванням пріоритетності видатків на безпеку й оборону держави.

Також голова та члени комісії Василь Іванчо й Володимир Суботовський розглянули низку звернень, листів, та заяв, скерованих до комісії міжсесійний період щодо об’єднання окремих профтехзакладів, приймання підручників з української мови, моніторингові дослідження доступу до позашкільної освіти, тощо.

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