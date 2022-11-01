“Закарпаттяобленерго” оприлюднило графік відключення на 2 листопада

“Закарпаттяобленерго” опублікувало на своєму офіційному сайті графіки погодинних відключень електроенергії на 2 листопада 2022 року.

У графіку зазначені назви населених пунктів, вулиць та години відключення електроенергії.

Зауважимо, що графіки розміщують на сайті товариства напередодні на наступну добу. Тобто, 1 листопада опублікували графік відключеня на 2 листопада, 2 листопада оприлюднять графік на 3 листопада і т.д.

В “Закарпаттяобленерго” додали, що час застосування та скасування графіків може варіюватися залежно від ситуації в країні, повітряних тривог та завдань диспетчерів НЕК “Укренерго”.

Наприклид, 1 листопада в багатьох населених пунктах краю світло не вимикали, попри те, що ці села, селища і міста були в графіку, опублікованому “Обленерго” напередодні.

Для того, щоб переглянути графік відключення електроенергії, натисніть на нього у Telegram. Він відкриється в окремому вікні та у збільшеному вигляді.

pmg.ua