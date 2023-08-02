Закарпаття на 65% готове до нового опалювального сезону

Станом на початок серпня показник готовності теплового господарства становить 65,1%, повідомив перший заступник голови ОВА Мирослав Білецький.

За його словами, до проходження опалювального сезону підготували 820 котелень із 1261 (65 %). В області 65,3% котелень працюють з використанням природного газу, 34,7% – інших видів палива.

«Установи соціальної сфери заготували 60,3% паливних дров від запланованої кількості. До роботи в осінньо-зимовий період вже готові 399 із 613 закладів загальної середньої освіти (65,1%), 391 із 598 – дошкільної освіти (65,4%), 31 із 48 лікарень (64,6 %).

Житловий фонд багатоквартирних будинків готовий до зими на 65%», – прокоментував Мирослав Білецький.

Водночас триває підготовка до утримання доріг, вулиць, тротуарів та прибудинкових територій в осінньо-зимовий період. Підрядники ремонтують техніку, проводять заготівлю протиожеледної суміші. Зокрема, оглянули вже 117 зі 165 одиниць техніки (70,9%).

«Готуємося і до можливих аварійних відключень електроенергії. Тому у закладах охорони здоров’я встановили 111 одиниць автономних джерел живлення, у навчальних закладах краю – 604, на об’єктах водопровідно-каналізаційного господарства та теплопостачання – 76», – зауважив перший заступник керівника краю.

Ступінь готовності до осінньо-зимового періоду підприємств ПрАТ «Закарпаттяобленерго» та АТ «Закарпатгаз» становить 67% та 64% відповідно.

carpathia.gov.ua