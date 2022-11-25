Закарпаття опинилося серед лідерів з вакцинації проти поліомієліту

Закарпаття – у трійці лідерів з виконання плану форсованої імунізації проти поліомієліту дітей віком до 6 років.



Ідеться передусім про дітей, які не отримали жодного щеплення інактивованою поліомієлітною вакциною (ІПВ) чи пропустили чергове щеплення.



З початку вересня 1118 невакцинованих отримали першу дозу, 934 – продовжили вакцинацію, зробивши друге щеплення.



В умовах, коли спалах поліомієліту в Україні ще не подоланий, продовження вакцинальної кампанії є пріоритетним завдання галузі охорони здоров’я краю.



Нагадуємо, що ліків від поліомієліту не існує, а такі наслідки перенесеного захворювання, як параліч, є невиліковним. Єдиним захистом є вакцинація.

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