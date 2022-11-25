Закарпаття отримало вакцини проти грипу
Епідеміологи передбачають, що під час сезону захворюваності 2022-2023 років знову одночасно циркулюватимуть віруси грипу та ковіду.
Закарпатська область отримала вакцини для профілактики грипу. Про це повідомив перший заступник голови ОВА Мирослав Білецький.
«Їх у наявності дві – ВАКСІГРИП та ДЖІ СІ ФЛУ у кількості 5410 та 3800 доз відповідно. Вакцини вже розподілили по закладах охорони здоров’я області комунальної та приватної форм власності, які надають первинну медичну допомогу», – зазначив Мирослав Білецький.
Передусім імунізація потрібна особам із груп ризику, до яких належать:
• люди віком 60 років і старше;
• діти віком від 6 місяців;
• вагітні жінки;
• люди з хронічними захворюваннями;
• люди з професійної групи ризику (медичні працівники, вчителі, військові, продавці тощо).
Важливо, що одночасно із щепленням від грипу є можливість також захиститись від коронавірусної хвороби.
Вакцинація від грипу та ковіду – безкоштовна.