Закарпаття отримало вакцини проти грипу

Епідеміологи передбачають, що під час сезону захворюваності 2022-2023 років знову одночасно циркулюватимуть віруси грипу та ковіду.

Закарпатська область отримала вакцини для профілактики грипу. Про це повідомив перший заступник голови ОВА Мирослав Білецький.

«Їх у наявності дві – ВАКСІГРИП та ДЖІ СІ ФЛУ у кількості 5410 та 3800 доз відповідно. Вакцини вже розподілили по закладах охорони здоров’я області комунальної та приватної форм власності, які надають первинну медичну допомогу», – зазначив Мирослав Білецький.

Передусім імунізація потрібна особам із груп ризику, до яких належать:

• люди віком 60 років і старше;

• діти віком від 6 місяців;

• вагітні жінки;

• люди з хронічними захворюваннями;

• люди з професійної групи ризику (медичні працівники, вчителі, військові, продавці тощо).

Важливо, що одночасно із щепленням від грипу є можливість також захиститись від коронавірусної хвороби.

Вакцинація від грипу та ковіду – безкоштовна.

carpathia.gov.ua