Закарпаття отримало заключну партію автобусів від угорського Веспрема

Пасажирські автобуси класу Mercedes-Benz знову прибули на Закарпаття. Це заключна партія із 14-ти автобусів, яку отримала Україна від громади угорського міста Веспрем.

Нагадаємо, перша партія автобусів прибула до Ужгорода ще на початку квітня. Тоді шість одиниць громадського транспорту відправили на деокуповані території. Відтак у травні Закарпаття отримало ще чотири автобуси, які поїхали у Мукачівський та Хустський райони.

Нині громадський транспорт передали для Ясінянської, Вишківської, Ужгородської та Берегівської територіальних громад.

Передача гуманітарної допомоги відбулася на площі Народній в Ужгороді за участі: Генерального консула Угорщини в Ужгороді Йожефа Бочкаї, заступника голови Закарпатської обласної військової адміністрації Петра Добромільського та міського голови Ужгорода Богдана Андрієва.

Під час передачі автобусів, Генеральний консул Угорщини в Ужгороді Йожеф Бочкаї зазначив, що Веспрем виконав свою обіцянку допомогти українським громадам. Адже відомо, що багато з них пожертвували частину свого автопарку на потреби армії. Тож зараз відчувають гостру потребу у таких простих речах, як транспортування дітей до навчальних закладів тощо.

У відповідь заступник голови Закарпатської ОВА Петро Добромільський подякував угорським партнерам, зокрема громаді Веспрема за цю підтримку. Адже така допомогам посилює не тільки наш край, але й інші регіони України.

Відомо, що на початку війни величезна кількість транспорту, в тому числі й шкільного, була передана для ЗСУ. Тож коли відновився учбовий процес, і коли люди повернулися додому, на деокуповані території, їм потрібна була негайна допомога. Не дивлячись на те, що на території Закарпаття теж була вилучена велика кількість автобусів, у першу чергу, область поділилася з регіонами, які гостро цього потребували.

Тож допомога від угорських партнерів була вчасною та ефективною.

Христина БІКЛЯН

karpat.in.ua