Закарпаття отримало препарат для профілактичного лікування туберкульозу

Заклади охорони здоров’я Закарпаття отримали препарат рифапентин, який використовують для профілактичного лікування туберкульозу. Про це повідомив перший заступник голови ОВА Мирослав Білецький.

«Відповідно до розподілу Міністерства охорони здоров’я в область надійшли понад 3500 таблеток. Препарат діє бактерицидно на мікобактерію, застосовують його тільки в комбінації з іншими медикаментами», – прокоментував Мирослав Білецький.

За його словами, на Закарпатті показник захворюваності на туберкульоз є одним із найвищих у країні. Аби боротися з епідемією більш ефективно, важливо не тільки лікувати активну форму цього захворювання, а й проводити профілактику серед окремих груп населення. До них, приміром, належать люди, котрі живуть з ВІЛ, особи, які контактують з хворими на туберкульоз, або групи підвищеного ризику щодо розвитку туберкульозу.

Застосування цього препарату для профілактичного лікування дозволяє захистити людей, які вже інфіковані, від розвитку активного туберкульозу та тих, хто не інфікований, але має ризик зараження.

carpathia.gov.ua