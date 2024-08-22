Закарпаття отримає 1 млрд грн від ЄС для реалізації інфраструктурних проєктів

Такими є результати участі різних інституцій нашого регіону у програмах транскордонного співробітництва «Угорщина – Словаччина – Румунія – Україна 2021 – 2027» та «Польща – Україна 2021 – 2027», – повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

Усього виграно 43 проєкти на суму понад 24 млн євро за пріоритетами охорони здоров’я, захисту довкілля, зменшення забруднення і спільних ініціатив між прикордонними регіонами, зокрема й у сфері безпеки.

Цей кейс укотре демонструє, що попри війну та завдяки ефективним менеджерам наша область може залучати міжнародні інструменти підтримки, кошти позабюджетного спрямування в той час, коли державні ресурси спрямовуються на потреби ЗСУ та життєдіяльності громад.

Віктор Микита – голова Закарпатської ОДА