Закарпаття стане окремим госпітальним округом

Медична реформа в Україні триває. Кожна область стане окремим госпітальним округом, у межах якого лікарні поділятимуть на надкластерні, кластерні та загальні. Про це повідомив перший заступник голови ОВА Мирослав Білецький.

«Відповідно до змін закарпатський госпітальний округ налічуватиме 14 медичних закладів. Попередньо 2 лікарні будуть визначені як надкластерні, ще 5 стануть кластерними, 7 – загальними», – прокоментував Мирослав Білецький.

За його словами, найпростіші захворювання лікуватимуть якомога ближче до пацієнта – у загальних лікарнях. Якщо виникатимуть складніші проблеми зі здоровʼям, особу скеровуватимуть у кластерні та надкластерні лікарні, де вже будуть надавати високоспеціалізовані послуги.

Після формування госпітальних округів пацієнт потраплятиме до тієї лікарні, яка відповідає його стану, та матиме все необхідне обладнання для діагностики та лікування.

«Перспектива створення кластерних та надкластерних закладів охорони здоров’я – це унікальна можливість оптимізувати систему охорони здоров’я краю, вивести її на якісно новий рівень. Це дасть нам можливість розвивати заклади, розбудовувати, суттєво покращувати умови, оснащувати їх якісним і передовим обладнанням, розширювати перелік медичних послуг», – зазначив перший заступник очільника краю.

carpathia.gov.ua