Закарпаття сьогодні: у Берегові відзначали день пам’яті про революцію 1956 року

64-та річниця за незалежність Революції 1956 року була відзначена 23 жовтня у Берегові.

Після державного гімну та нашої національної молитви Ільдіко Орос президент Закарпатського угорського інститут ім. Ференца Ракоці ІІ та голова ГО «Про Культура Субкарпатика» привітала всіх присутніх:

– Сьогодні ми згадуємо тих, хто навіть тоді був відданим своїй нації, навіть коли його доля була нестерпно важкою. Вони обрали ту долю, яку їм підказало серце. Групи людей, які насмілилися піти проти комунізму в Галочі, Виноградові та Косині та об’єдналися з угорською нацією, яка б вона не була, нас об’єднала нація, доля, і це триватиме все життя. Сьогодні ми згадаємо цю славетну революцію, – підсумувала Ільдіка Орос.

Заступник Генерального консула Угорщини в м. Берегові Міхай Андраш Беке, заявив, що це свято є символом прагнення угорської нації до свободи. Ця свобода об’єднала цілий народ і змусила кожного почуватися як вдома. І сьогодні кожен повинен додати до цього трохи, нам також потрібно йти далі!

– Ми пам’ятаємо одну з найдостойніших подій в історії 20 століття Угорщини. Незважаючи на поразку революції, це було важливо, оскільки ця подія залишила першу глибоку рану в комуністичному режимі. Люди, які жили на той час, відстоювали свою національність, цього року ми повинні діяти аналогічно і показати те, що ми є, – пояснив Ласло Брензович, президент Товариства угорської культури Закарпаття.

Іштван Мароші, греко-католицький священик, директор Греко-католицького гімназії імені Елемера Ортутея, молився за пам’ять жертв.

Наприкінці вшанування пам’яті присутні поклали вінки до меморіалу революції за свободу 1956 року.