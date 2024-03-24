Закарпаття та Чехія підписали угоду про співпрацю

На Закарпатті з робочим візитом делегація чеського краю Височина на чолі з головою благодійного фонду «ViZa» Зденєком Кадлецом. Про це інформують в Закарпатській ОВА.

“Разом з нашими партнерами підписали угоду про співпрацю в межах створення обласного реабілітаційного центру 4.5.0 Recovery Center. Чеський край Височина спільно з іншими регіонами виділив фінансування для проєкту, реалізація якого вже розпочалася. Для нас дуже важливо, що наші партнери підтримали ініціативу й погодилися приєднатися до команди «4.5.0 Recovery Center».”, – повідомив Віктор Микита.

За його словами, для Закарпатської області це велика перемога, що попри скепсис, «інші бачення» й поточні труднощі створено міжнародну коаліцію у складі Чехії, Угорщини та Австрії, розпочато реалізацію та знайдено позабюджетне фінансування проєкту, який має усі шанси стати найкращим у країні.

Усі ці зусилля – для наших захисників, їх відновлення та швидкого одужання.