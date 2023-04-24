Затверджено календарний план організації та проведення у 2023 році випробувань для вступу до магістратури

Міністерство освіти і науки України затвердило календарний план організації та проведення у 2023 році вступних випробувань для до магістратури.

Вступні випробування проходитимуть у дві сесії:

основна: 23 червня – 21 липня;

додаткова: 3–16 серпня.

Відповідно до наказу реєстрація осіб, які бажають узяти участь у ЄФВВ та/або ЄВІ, триватиме з 8 до 31 травня включно. Її здійснюватимуть приймальні комісії закладів вищої освіти. Зареєстровані учасники отримають екзаменаційний листок, у якому будуть зазначені дані для здійснення входу на інформаційну сторінку «Кабінет вступника».

У додатковий період (12–17 червня) зможуть зареєструватися особи, які з поважних причин не зареєструватися для проходження ЄФВВ та/або ЄВІ під час основного періоду реєстрації.

До 18 червня зареєстровані учасники отримають на інформаційній сторінці «Кабінет вступника» запрошення-перепустку, де буде зазначено дату, час і місце проведення тестування, а учасники ж додаткової сесії – до 31 липня.

Інформацію про результати основної сесії за шкалою 100–200 балів буде розміщено на персональних сторінках учасників тестування до 25 липня 2023 року, додаткової сесії – до 18 серпня 2023 року.

Нагадаємо, понад 211 тис. персональних кабінетів створили потенційні учасники НМТ-2023.

Джерело: kmf.uz.ua