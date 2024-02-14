Захворюваність на грип та ГРВІ у Закарпатті перевищила епідпоріг на 90%

Захворюваність на грип та ГРВІ у Закарпатській області перевищила епідпоріг на 90%, інформує Закарпатська ОВА.

Захворюваність на грип та ГРВІ в регіоні перевищила епідемічний поріг на 90%. Упродовж останніх семи днів занедужали 10 137 мешканців Закарпаття. Це на 18% більше у порівнянні з попереднім тижнем.

Найбільше хворих на грип та гострі респіраторні інфекції зафіксували серед дітей – 5 749 випадків (майже 60% усіх зареєстрованих).

Доволі вразливими до цих недуг залишаються особи 30–64 років. Протягом минулого тижня зареєстрували 2 673 випадки захворювань у людей цієї вікової групи (26%).

Найбільшу кількість хворих зареєстрували у громадах Рахівського, Берегівського й Хустського районів.

За минулий тиждень стаціонарної медичної допомоги потребували 235 людей. Серед госпіталізованих традиційно найбільше дітей до чотирьох років – 99 маленьких пацієнтів (42%).

У 36 осіб, які минулого тижня звернулися до закладів охорони здоров’я з ознаками ГРВІ, діагностували коронавірусну інфекцію. Усі випадки COVID-19 зареєстрували серед дорослих. 24 пацієнтів з цим діагнозом госпіталізували.

У Закарпатській області продовжується вакцинальна кампанія проти грипу. З початку цього епідемічного сезону медики провели майже 2 450 щеплень, зокрема 44 протягом минулого тижня.

Закарпатська ОВА