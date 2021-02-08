За гроші зробити щеплення від COVID можна буде позачергово

Отримати COVID-вакцину за власні гроші можна буде без черги і незалежно від того, чи входить людина в групу ризику.

Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов на брифінгу з Європейською Бізнес Асоціацією.

«Те, що стосується безкоштовної вакцини – у нас є чіткі етапи, і то дуже скрупульозно дивимося, щоб ніяких не було зрушень. А якщо з’являється на комерційному ринку — то там вже черга формується зовсім по-іншому і там просто кожен бажаючий, що має, відповідно, кошти і який хоче за свій рахунок вакцинуватися, незалежно від того, чи належить він до груп ризику чи не належить – держава не буде це регулювати», – сказав Степанов.

За його словами, приватні компанії можуть вакцинувати населення на комерційній основі, якщо будуть виконані відповідні медичні умови і будуть використовувати вакцини, зареєстровані відповідно до законодавства України.

PMG.UA