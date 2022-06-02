Звіт про реалізацію першого етапу експериментального проекту

Відповідно до Протоколу 3-го засідання українсько-угорської робочої групи з питань освіти щодо співробітництва у розробленні та виданні підручників, підвищенні кваліфікації педагогічних працівників та вивченні української мови у закладах загальної середньої освіти України з класами з навчанням угорською мовою, наказу Міністерства освіти і науки України від 29 вересня 2021 року № 1033 на базі Берегівського ліцею імені Лайоша Кошута Берегівської міської ради, Великодобронського ліцею Великодобронської сільської ради Ужгородського району, Великоберезького закладу загальної середньої освіти ім. Добраі Петера Великоберезької сільської ради, Солотвинського ліцею з угорською мовою навчання імені Яноша Бойоі Солотвинської селищної ради Тячівського району, Ужгородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №10 з угорською мовою навчання імені Дойко Габора Ужгородської міської ради та Ужгородської загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської обласної ради проводиться експеримент за темою «Європейська інтегрована модель школи з угорською мовою навчання» на жовтень 2021 – листопад 2026 роки.

2 червня учасники проекту звітувалися про реалізацію та результати першого етапу експериментального проекту перед Науково-педагогічною комісією з інноваційної діяльності. У ході онлайн зустрічі виступили керівники проекту – Тамара Пушкарьова (Інститут модернізації змісту освіти МОН України) та Ільдіко Орос (Угорськомовне педагогоічне товариство Закарпаття).

Долучились до обговорення результатів експериментального проекту Віра Рогова, заступник Міністра освіти і науки України, Мар’яна Марусинець, директор департаменту освіти і науки Закарпатської обласної державної адміністрації, Степан Черничко, ректор Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ. На зустрічі також брали участь директори та представники закладів освіти, які є учасниками проекту.

Після обговорення результатів першого етапу проекту та надання рекомендацій і побажань, було прийнято рішення про розширення кола учасників проекту. Нагадуємо, що експериментальний проект починали з п’ятьма школами, але після першого етапу виявили бажання приєднатися до програми більше 80 закладів середньої освіти, що є доказом величезної підтримки програми серед освітян та населення.