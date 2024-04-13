Зеленський вперше зустрівся з новим президентом Угорщини

У межах участі в 9-му саміті Ініціативи трьох морів у Вільнюсі Президент України Володимир Зеленський провів першу зустріч із новим Президентом Угорщини Тамашем Шуйоком.

Володимир Зеленський привітав Тамаша Шуйока з обранням на посаду та висловив сподівання на ефективну співпрацю.

Глава Української держави подякував Президенту Угорщини за однозначну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

Володимир Зеленський поінформував угорського колегу про просування нашої країни на шляху до євроінтеграції та підготовку Глобального саміту миру у Швейцарії. Він запросив Угорщину взяти в ньому участь і запропонував приєднатися до Вільнюської декларації G7 про підтримку України й розпочати роботу над двосторонньою безпековою угодою.

Лідери позитивно відзначили діалог між урядами України та Угорщини, зокрема щодо транзиту товарів через спільний кордон.

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