Зеленський закликав ЄС до довгострокової підтримки України

Президент Володимир Зеленський закликав Європейський союз до довгострокової підтримки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Європейської ради на рівні лідерів держав ЄС.

“Я дякую за дуже дієвий інструмент підтримки – довготермінові програми, зокрема бюджетну підтримку. Серед країн ЄС уже є рішення про такі програми від Німеччини, Данії, Швеції, Литви та Єврокомісії. І, звісно, поза межами ЄС – я дякую Норвегії, Японії та Швейцарії за довготермінові кроки. Нині довготерміновий крок розглядається і в Сполучених Штатах”, – заявив Зеленський.

За його словами, у таких протистояннях, як розв’язала росія, перемагає той, хто забезпечує довгу стратегію.

“росія має бачити, що її амбіції загарбника витримають менше, ніж наша здатність захищати нашу свободу. І тому кожна затверджена програма саме такої довготермінової підтримки України – це чіткий сигнал росії, що її агресія марна і що хоч би скільки ресурсів Путін спалив у війні, він все одно не переможе”, – заявив президент.

Зеленський додав, що російська еліта повинна це бачити й відчувати, щоб російському диктатору було складніше утримувати свої позиції.

“Тому варто розширювати цей наш із вами досвід програм довготермінової підтримки”, – підкреслив він.

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