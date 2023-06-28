Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт про зміну дати святкування Різдва

Президент Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт про встановлення дати святкування Різдва Христового 25 грудня замість 7 січня.

Текст проєкту закону „Про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України” (№9431) оприлюднено на сайті парламенту, повідомляє Укрінформ.

„Метою законопроєкту є відмова від російської спадщини нав’язування відзначення Різдва Христового 7 січня та встановлення дати святкування Різдва Христового 25 грудня”, – йдеться в пояснювальній записці.

Також передбачається перенесення дат святкування Дня Української Державності з 28 липня на 15 липня, коли вшановується пам’ять князя київського Володимира Великого, а також Дня захисників і захисниць України з 14 жовтня на 1 жовтня, що пов’язано з українськими військовими традиціями вшанування Дня Покрови Пресвятої Богородиці.

Джерело: Ukrinform