Зеленський призначив нового начальника СБУ в Закарпатській області

Президент Володимир Зеленський призначив начальником управління Служби безпеки України в Закарпатській області Сергія Кононенка.

Відповідний Указ опублікований на сайті президента.

„Призначити Кононенка Сергія Васильовича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Закарпатській області”, — йдеться у документі.

Відомо, що Сергій Кононенко 1982 року народження. З листопада 2022 року працював начальником управління Служби безпеки України в Кіровоградській області.

В серпні 2023 року Володимир Зеленський звільнив Євгена Борзілова з посади начальника Управління СБУ в Закарпатській області. Виконував обов’язки керівника обласного управління СБУ Володимир Блуд.

Джерело: Суспільне Ужгород