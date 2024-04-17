Зеленський підписав закон про мобілізацію

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Закон з підписом президента України повернено у Верховну Раду.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію.

Як зазначається у картці відповідного законопроекту на сайті парламенту, закон було повернуто з підписом від президента 16 квітня.

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Йдеться про відповідний проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку (№10449).

11 квітня Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект про мобілізацію №10449.

Перед цим народні депутати проголосували, зокрема за вилучення із законопроекту норми про демобілізацію, яка була в першому читанні. Вона передбачала звільнення зі служби військових, які загалом відслужили 36 місяців під час дії воєнного стану.

15 квітня закон було повернуто з підписом голови ВР, а 16 квітня, закон направили на підпис президенту.

На думку майора Збройних сил України, заступника командира 3-ї окремої штурмової бригади Родіона Кудряшова, Україна в питанні закону про мобілізацію втратила дуже багато часу, насправді його треба було ухвалити ще на самому початку повномасштабного вторгнення.

unian.ua