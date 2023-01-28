Зменшилось споживання електрики, але дефіцит залишається значним

В Україні на вихідних зменшилось споживання електроенергії, але дефіцит в енергосистемі залишається значним.

Як передає Укрінформ, про це Національна енергетична компанія “Укренерго” повідомляє у Телеграмі.

“Споживання електроенергії дещо зменшилось, що характерно для вихідних. Але обсяг зменшення невеликий, тож дефіцит в енергосистемі залишається значним”, – ідеться в повідомленні.

Причиною дефіциту є пошкодження електростанцій (генеруючих потужностей) та високовольтної мережі внаслідок російських ракетних та дронових атак.

Атака росії 26 січня завдала суттєвих пошкоджень кільком об’єктам високовольтної мережі. Втім, енергосистема все ще відновлюється після попередніх серій ворожих ракетних обстрілів, які спричинили пошкодження енергоблоків електростанцій. В результаті виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання.

До всіх обленерго доведені ліміти споживання, які діють упродовж доби. В Укренерго нагадують, що кожне обленерго (перелік http://bit.ly/3tGVpah) у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту.

В Україні триває відновлення об’єктів енергетичної інфраструктури пошкоджених під час масованої атаки 26 січня. Найскладніша ситуація в Одеській області, де через значні пошкодження відновлення планової схеми живлення регіону потребує більше часу, ніж раніше.

Укренерго, виробники електроенергії та обленерго постійно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, уражених атаками ворога. Однак, після кожної наступної атаки росіян по енергетичній інфраструктурі відновлення стає все складнішим та триває довше.

В Укренерго нагадують, що енергосистема України вже пережила 13 ракетних та 15 атак ворога безпілотними літальними апаратами по енергооб’єктах.

Крім цього, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі та знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька атомна електростанція, Запорізька теплова електростанція, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська гідроелектростанція.

Крім цього, на тимчасово захоплених територіях півдня також знаходиться і більшість вітрових та сонячних електростанцій. В Укренерго зауважили, що крім АЕС, решта електростанцій – це ключові регулюючі потужності. Саме вони забезпечують покриття споживання у пікові ранкові та вечірні години, де наразі найбільший дефіцит.

ukrinform.ua