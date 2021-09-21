Зустріч національностей – IV. БерченiФест в Ужгороді

Громадська організація “Про Культура Субкарпатіка” в четвертий раз організувала фестиваль Берченi в Ужгородському замку 19 вересня 2021 року.

В Ужгородi шанували памʼять графовi Берченi Міклошу, головному графу округу Унг та його дружині Чакі Крістiнi. Подія була вшанована присутністю графської пари: Берчені Міклоша уособлював Ференці Аттіла, актор з м. Берегово, а Чакі Крістіну – актор-асистент Гецел Язмін. Господарі свята висловили свою пошану в центрі міста, а потім, перетнувши пішохідний міст, також оголосили церемонію на площі Петефі.

На початку подiї, присутні поклали вінки пам’яті до меморалів графа Берчені Міклоша та Чакі Крістiни.

Подiю відкрила Ільдіко Орос, президент “Про Культура Субкарпатіка”. Вона наголосила про важливість пам’ятати наших попередників. Берчені Міклош був знайомий з культурою, традиціями та мовою національностей, що мешкали у його маєтках. Він зробив регіон Унг процвітаючим, і ми повинні взяти з цього приклад. Президент “Про Культура Субкарпатіка” висловила, що головна мета фестивалю – об’єднати національності.

Чех Арон, головний консул Генерального консульства Угорщини в Ужгородi, Балог Лівія, голова Ужгородського районного організації КМКС та Делеган Михайло, виконуючий обов’язки директора Закарпатського обласного краєзнавчого музея ім.Тиводара Легоцького також виступили з промовами. Після цього на сцені виступили колективи народної музики та народних танців з округу Унг.

Одночасно з програмами Асоціація збереження традицій с. Шаланки провела демонстрацію зброї та костюмів. Також організатори чекали на тих, хто цікавився безкоштовними заняттями ремесла: виготовленням ювелірних виробів, масок, віял та лялькiв у стилі бароко, ознайомленням із техніками декорування скла та розпису обличчя.

На фестивалi концерт дала угорська група “Honeybeast”. Група, яка може похвалитися двома золотими платівками, вперше вийшла на сцену в Закарпатті. Окрім уже відомих хітів, глядачі також могли почути деякі нові треки, наприклад, нещодавно представлений After Midnight. Їх найвідомішу пісню-«Найбільший герой»-співали більше тисячі людей разом з гуртом.

Увінчав фестиваль виступ “Fire Life”. П’ятеро молодих людей показали приголомшливі вогняні шоу.

IV. БерченiФест відбувся за підтримки угорського уряду, урядової комісії, відповідальної за урядову координацію співпраці та координованих завдань розвитку Закарпаття, Фонду Габора Бетлена та Закарпатського обласного краєзнавчого музея ім.Тиводара Легоцького.

B.K.