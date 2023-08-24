Зустріч тет-а-тет між Каталін Новак та Володимиром Зеленським

Президенткою Угорщини Каталін Новак і президент України Володимир Зеленський провели зустріч тет-а-тет 23 серпня, про що повідомляє Каталін Новак на своїй Facebook-сторінці.

За її словами, вони домовилися з українським президентом про п’ять пунктів:

1. ми створимо прямий президентський канал зв’язку, як і слід сусідам,

2. розпочнемо підготовку нового документа про відносини між двома країнами,

3. долучимося до переговорів щодо мирної формули, ініційованої президентом України,

4. надамо пріоритет співпраці щодо дітей, які постраждали від війни,

5. щодо прав нацменшини угорців на Закарпатті, якнайшвидше досягнемо прогресу.

Президент України, Володимир Зеленський на своїй Facebook-сторінці подякував Каталін Новак за участь у третьому саміті міжнародної Кримської платформи