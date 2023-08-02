ЗУІ посідає гідне місце у рейтингу приватних ЗВО України

В червні Всеукраїнське Об’єднання організацій роботодавців в галузі вищої освіти оприлюднив Узагальнений рейтинг приватних закладів вищої освіти України 2023 р. за результатами, які ці заклади отримували протягом року в загальновизнаних всеукраїнських та міжнародних рейтингах.

Для визначення ТОП-30 найкращих закладів, що надають вищу освіту за кошти фізичних та юридичних осіб, спеціалісти ВООРГВО беруть до уваги, яке місце приватні ЗВО займають у рейтингах «Scopus» та «ТОП-200 Україна», а також кількість вступників.

За даними Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ увійшов до ТОП-30 найкращих закладів вищої освіти приватної форми власності в Україні, де зайняв 15-те місце, що є гідним результатом.

Щодо закладів, які увійшли до Топ-30, у пресі зазначають: «всі виші, які увійшли до ТОП-30, є гідними для вступу на контрактну форму навчання, адже навчають популярним та затребуваним спеціальностям, роблять вищу освіту в Україні більш інноваційною та доступною для всіх охочих. При цьому дотримуючись всіх державних стандартів, рекомендованих МОН України. А лідери ТОП-30 взагалі є потужними закладами-новаторами, що задають тренди в розвитку вітчизняної вищої школи.»

Джерело: kmf.uz.ua