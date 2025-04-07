З прифронтових сіл Синельниківщини евакуювали 20 людей

З прифронтових сіл Синельниківського району Дніпропетровщини на Закарпаття евакуювали 20 людей, серед них 14 — діти. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник облвійськадміністрації Сергій Лисак.

„Наразі жителі населених пунктів Новопавлівської, Межівської та Великомихайлівської громад через атаки РФ змушені покидати свої домівки. Підтримуємо їх у рішенні виїхати на більш безпечні території. Проводиться побудинковий обхід. Формуються списки тих, хто зважився виїхати. У пріоритеті сім’ї з дітьми, маломобільні, люди старшого віку”, — написав посадовець.

На вокзалі у Мукачеві людей зустрічали рятувальники, психологи, волонтери, представники влади, медики та поліцейські. Як завжди, людям допомогли з багажем, надали психологічну допомогу, нагодували та посадили в автобуси, які доставлять їх до місць тимчасового проживання.

Kárpátalja.ma