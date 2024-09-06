Кабмін погодив звільнення Віктора Микити з посади голови Закарпатської ОВА

Кабінет міністрів 6 вересня погодив звільнення Віктора Микита з посади голови Закарпатської ОВА.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі постійний представник Кабінету міністрів України у ВРУ Тарас Мельничук. Рішення ще має затвердити президент.

Віктор Микита очолив Закарпатську ОВА у грудні 2021 року. Він замінив на цій посаді Анатолія Полоскова.

Ми зателефонували директору департаменту стратегічних комунікацій, національностей та релігій Закарпатської ОВА Роману Молдавчуку. Він сказав, що наразі інформацію не коментують, оскільки чекають відповідні документи.

Якщо президент підпише указ про звільнення Микити, він стане четвертим звільненим очільником обласної адміністрації за каденції Зеленського.

Нагадаємо, з червня до липня 2019 року адміністрацію тимчасово очолював Іван Дуран, з липня до грудня 2019 головою ОДА був Ігор Бондаренко, з кінця 2019 року до квітня 2020 обов’язки голови ОДА виконував Олексій Гетманенко, з квітня до грудня 2020 року головою був Олексій Петров, з грудня 2020 до листопада 2021 — Анатолій Полосков, після нього Закарпатську ОДА, а згодом ОВА очолив Микита. Таким чином наразі Віктор Микита найдовше очолює обласну адміністрацію за період президентства Зеленського. Станом на сьогодні він займає цю посаду 2 роки й 9 місяців.

suspilne.media