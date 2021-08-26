Керівництво інституту Ракоці взяло участь у всеукраїнському форумі

18-19 серпня відбувся форум на тему «Освіта України 30 без бар’єрів: вектори якості та успіху». В рамках цього на Закарпатті відбувся семінар. Захід зосереджувався навколо освіти корінного населення та національних меншин. У конференції взяли участь, серед інших, керівники управлінь освіти, депутати, відповідальні за місцеву освіту, директори середніх шкіл та представники меншин.

Члени делегації також відвідали кілька навчальних закладів, де ознайомилися з організацією навчального процесу цих закладів. Серед відвіданих місць – двомовні загальноосвітні школи (Ужгород, Мукачево, Дерцен, Нодьберег) та Закарпатський Угорський Інститут імені Ференца Ракоці ІІ. Д-р Ілдіко Орос, президент Інституту Ракоці та Закарпатського Угорськомовного Педагогічного Товариства (ЗУПТ), на наше прохання розповіла, що вони презентували свою освітню концепцію під час круглого столу.

– Ми представились, показали їм заклад, також розповіли про нашу освітню концепцію в зв’язку з ситуацією освіти. Відбулися закриті переговори у вузькому колі, де ми пояснювали свою позицію, що навчання рідною мовою слід відновити, оскільки його заборона є дискримінацією. Адже це політичне рішення, прийняте без професійних підстав, яке можна відновити лише на політичній основі, – сказала президентка.

19 серпня захід продовжувався у обласній раді. Учасники з Ужгорода онлайн приєдналися до загальнонаціональної конференції, організованої міністерством у зв’язку з початком навчального року.

Ілдіко Орос розповіла, що на конференції виступив уповноважений з питань захисту державної мови Тарас Кремінь. Через його детальний звіт не було часу на обговорення питань, тому побажання меншин, які можна було б виконати без внесення змін до закону, зокрема за доброї волі міністерства, були сформульовані у письмовій формі.

– Ми узагальнили свою думку письмово, а також підготували для нього та всіх учасників аналіз освітньої ситуації, поданої минулого тижня до ОБСЄ, а також рекомендації, які ми надавали українсько-угорській освітній робочій групі.

На конференції в Ужгороді Степан Черничко, ректор інституту Ракоці, спілкувався з уповноваженим з питань державної мови. Деталі опублікуємо найближчим часом.

Mondik Márta