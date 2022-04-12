Книги з казками та великодні пакунки отримали біженці в Будапешті

«Смородинка в кінці світу», другу розшинено опубліковану збірку казок на українській мові, та великодні святкові пакунки отримали біженці у понеділок в Будапешті у державній бібліотеці Сечені (OSzK). Українська збірка з розгорнутим змістом та зображеннями з’явилась у співпраці з друкарнею Нова Хвиля, державній бібліотеці ім. Сечені Іштвана, видавництві «Móra», культурна агенція Петефі, та «Alföld».

Ґрекса Лілія, начальниця суспільства Нової Хвилі, організатор української молоді та сімей розповіла, що: метою першого видавництва було, щоб українські угорськомовні діти захопилися казкою, яка надає духовної підтримки. Наголосила: 1500 діток з сім’ями, обдарували такими книжками, в яких головні герої смілі, розумні, вмілі, та в яких Добро перемагає. Казки переводила Дарина Лазарєва.

Фурєш Золтан, державний секретар з релігійних та громадських відносин наголосив, що книга про з’єднання та надання допомоги – відміний приклад того, що Угорщина забезпечує не тільки фізичні потрібності, але й надає духовної підтримки.

Шолтис Микола, державний секретар з питань релігійних та етнічних відносин в канцелярії прем’єр-міністра, голова національної гуманітарної координаційної ради й наданий час бере участь в надані гуманітарної допомоги, і вже передав з видавництва книги евакуйованим сім’ям з України.