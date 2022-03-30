КПП «Дзвінкове» та «Косино» змінюють графік пропуску

Через зменшення пасажиропотоку, з 1 квітня 2022 року змінюється графік роботи пунктів пропуску «Косино – Барабаш» та «Дзвінкове – Лонья».

В пресслужбі Закарпатської митниці зазначають, що пропуск громадян та транспортних засобів в міжнародних пунктах пропуску для автомобільного сполучення «Косино – Барабаш» здійснюватиметься з 08:00 до 24:00 та «Дзвінкове – Лонья» з 08:00 до 20:00 щоденно.

Всіх громадян, які перетинають українсько-угорський кордон, просять врахувати вищезазначену інформацію під час планування закордонних поїздок.

Mukachevo.net