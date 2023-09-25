У Міноборони роз’яснили, куди звертатися родичам захисника в разі втрати з ним контакту:

• немає зв’язку понад 3 дні – звернутися до його безпосереднього командира;

• відсутній зв’язок із безпосереднім командиром – звернутися до командира частини чи до його заступника з морально-психологічного забезпечення;

• втрачено контакт з військовослужбовцем більш ніж 10 днів, а зв’язку з командиром немає – звернутися до ТЦК і СП за місцем призову захисника.

Щоб зменшити ризик втрати контакту, в Міноборони радять військовим та їхнім родинам попередньо домовитися щодо правил зв’язку, зокрема:

• визначити періодичність, з якою відбуватиметься контакт;

• домовитися, хто телефонує першим та в який час;

• обговорити, за яких обставин рідним захисника слід звертатися до його командирів чи бойових побратимів.

У разі виникнення додаткових питань рідні можуть звернутися на гарячу лінію Міноборони за тел. 0 800 500 442.

carpathia.gov.ua