Куди звертатися родичам захисника в разі втрати з ним контакту?
У Міноборони роз’яснили, куди звертатися родичам захисника в разі втрати з ним контакту:
• немає зв’язку понад 3 дні – звернутися до його безпосереднього командира;
• відсутній зв’язок із безпосереднім командиром – звернутися до командира частини чи до його заступника з морально-психологічного забезпечення;
• втрачено контакт з військовослужбовцем більш ніж 10 днів, а зв’язку з командиром немає – звернутися до ТЦК і СП за місцем призову захисника.
Щоб зменшити ризик втрати контакту, в Міноборони радять військовим та їхнім родинам попередньо домовитися щодо правил зв’язку, зокрема:
• визначити періодичність, з якою відбуватиметься контакт;
• домовитися, хто телефонує першим та в який час;
• обговорити, за яких обставин рідним захисника слід звертатися до його командирів чи бойових побратимів.
У разі виникнення додаткових питань рідні можуть звернутися на гарячу лінію Міноборони за тел. 0 800 500 442.