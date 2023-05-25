Кудрицький: в енергосистемі зараз є певний дефіцит

НЕК «Укренерго» вживає заходів, щоб запобігти відключенню електроенергії, оскільки в енергосистемі є певний дефіцит.

Про це сказав голова правління НЕК «Укренерго» в ефірі телемарафону «Єдині новини».

«В енергосистемі зараз є певний дефіцит ресурсу, але це не означає відключень споживачів. Укренерго зараз має інструментарій, щоб запобігати таким крайнім заходам, як відключення промислових чи побутових споживачів. Ми тимчасово обмежили експорт до Європи, щоб гарантувати українським споживачам достатній обсяг електроенергії», – сказав Володимир Кудрицький.

За його словами, зараз і найближчим часом Укренерго здатне покрити додаткове навантаження від кондиціонерів, які вмикають громадяни у теплу погоду.

Попри надскладну ситуацію після обстрілів, енергетична система працює стабільно. Триває ремонтна кампанія на об’єктах генерації та мережах. Цієї доби планується імпорт електроенергії зі Словаччини – від 20 до 110 МВт, експорт не передбачається.

ukrinform.ua