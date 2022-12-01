Литва дає на підтримку України додаткові €13 мільйонів

Уряд Литви у середу схвалив виділення додаткових 13 мільйонів євро підтримки для України.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише в Твіттері міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

«Сьогодні литовський уряд схвалив 13 млн євро підтримки для України. 5 млн євро до фонду Світового банку для України. 4 млн на відновлення енергетичної інфраструктури України. 2 млн для українських воєнних біженців у Молдові. 2 млн для ініціативи “Зерно з України”», – повідомив Анушаускас.

Напередодні він же повідомляв, що Литва відправила в Україну 6 вантажівок з 114 трансформаторами, загалом планується відправка 252 трансформаторів.

ukrinform.ua