Ляшко: Україна послабить карантинні обмеження на літній період

Україна послабить карантинні обмеження на літній період, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

“На літній період. Вже є карантинна втома, пандемічна втома. Тому коли у нас стабілізація епідситуації, можна трохи відкрити, зробити певні послаблення. Немає такого спалаху, такого масштабного, тому ми говоримо про золоту середину – здатністю медичної системи лікувати і економічними іншими речами”, – сказав Ляшко в інтерв’ю “ТСН.Тиждень”.

До слова, в Україні 30 травня виявили 1022 випадки зараження коронавірусом, 810 осіб було госпіталізовано, 64 людини померли. При цьому за добу зробили лише 16 224 тестів, повідомляє МОЗ України.

Джерело/Forrás: PMG