Лідери угорської нацменшини провели зустріч з українським Міністерством освіти щодо вивчення рідної мови

6 травня Міністерство освіти і науки України під головуванням заступника Міністра Віри Рогової провело онлайн-зустріч з представниками угорських організацій нацменшин.

На засіданні йшлося про умови забезпечення прав на освіту рідної мови та наступне засідання угорсько-української робочої групи з питань освіти, яке відбудеться 12 травня.

Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ, Угорська асоціація вчителів Закарпаття та філія підвищення кваліфікації вчителів Закарпатської області спільно розробили та подали базову навчальну програму та план уроків, що відповідає вимогам Угорщини, а також допомагає задовольнити вимоги України.

Розроблені моделі навчальних програм стосуються таких класів: етнографія (5-6 класи), історія угорського народу (7-9 класи), українська мова та література (5-9 класи), угорська мова (5-9 класи). клас), інтегрована література (5-9 класи), мистецтво (5-9 класи).

Окрім прийнятої розробленої моделі навчальної програми, угорські організації Закарпаття також попросили представників Міністерства освіти і науки спростити правила контракту про еквівалентність, пов’язані з натуралізацією ступенів за французьким зразком.

Організації також сформулювали свій запит у письмовій формі, звернувшись до заступника міністра Віри Рогової та Оршолі Пачай-Томасіч, державного секретаря Міністерства закордонних справ та закордонних справ Угорщини, співголови Угорсько-української робочої групи з питань освіти. До листа були додані їхні плани роботи, розроблені протягом багатьох років, і запевнили одержувачів листа у подальшій конструктивній співпраці.

Kárpátalja.ma