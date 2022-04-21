Ліцензія на провадження освiтньої дiяльностi продовжена в Фаховому коледжу ЗУІ ім. Ф. Ракоці ІІ
Фаховий коледж ЗУІ ім. Ф. Ракоці ІІ отримав дозвіл на навчання в новому корпусі.
Згiдно з законами в Україні, якщо навчальний заклад переїжджає на нове місце, здійснення навчального процесу має бути переатестовано. Тому фаховий коледж звернувся до обласної військової адміністрації з проханням видати ліцензію на провадження освiтньої дiяльностi – розповідала директорка закладу, Каталін Шовш.
– Оскільки з вересня 2021 року наш заклад має нову поштову адресу, дозвіл також повинен стосуватися нашої будівлі за адресою вул. Лева, 30. Ліцензія була надана в офіційно визначений час. Указ також можна знайти на офіційному сайті обласної військової адміністрації.