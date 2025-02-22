Маскарад у будинку традицій у с. Великі Береги

Цьогорічний цикл програм у будинку традицій розпочався карнавальним дійством. У заході 19 лютого взяли участь 18 учнів Великоберезького реформатського ліцею та вчителі, які їх супроводжували.

Карнавал починається з Водохреща і триває до Масляної, у цей час важливу роль відіграють перевдягання та гучні гуляння. Характерною рисою карнавалу є зміна звичного порядку повсякденного життя. Пов’язані звичаї включають їжу та пиття, ворожіння, маскаради, весільний сезон (витівки старої діви та старого холостяка), збір коштів (для вечірок), прощання з зимою.

Насамперед учні почули коротку презентацію про карнавальні гуляння та звичаї, пов’язані з ними. Під час спілкування вони також поділилися знаннями та досвідом про карнавал. Доповнюючи це, продовжилася діяльність, під час якої з дерева виготовляли різні пристрої для утворення шуму. Хлопчики та дівчатка дружно свердлили, різьбили, шліфували шматки дерева, гнули дріт. Кожен учень зумів виготовити хоча б одне брязкальце.

Заняття складалося з кількох елементів. Організатори намагаються поширювати берегівське ткацтво серед людей, які приїжджають сюди. Загальними елементами занять є ткацтво та виготовлення полотна. Пам’ятаючи про те, що зима – це ще й пора ткацтва та прядіння, діти вчилися ткати. Ткацьким верстатом займалися переважно дівчата. Вони пробували виготовити смугасті лляні хустки і отримали чудові результати.

А тим часом на кухні готували типовий сезонний десерт – карнавальні пончики. Учасники ласували пончики з варенням або цукровою пудрою.

Наприкінці заняття вони отримали лист з невеличким опитуванням ув ігровій формі, запитання якого стосувалися заняття та карнавалу. Учні успішно заповнили анкету.

Цивільна організація Pro Cultura Subcarpathica організовуватиме щотижневий захід у будинку традицій у с. Великі Береги. Заняття, присвячені визначним дням і святам, всіх охочих взяти участь чекають цікавинки та сюрпризи.

Програму реалізувала громадська організація Pro Cultura Subcarpathica за підтримки Фонду Чорі Шандора та професійного партнерства Будинку Традицій Підкарпаття.

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